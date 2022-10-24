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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: أتمنى أن يركز المصوتين على مستوى طاقتي وليس سني

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إنه يأمل في تركيز المصوتين على مستوى طاقته وليس سنه، إذا قرر الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في 2024.

 


وأضاف بايدن في تصريحات تلفزيونية -نقلها موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي- "أنا مازلت بصحة جيدة، وكل جسدي مازال يعمل بشكل جيد، وكذلك صحتي العقلية"، لكنه اعترف أيضا أنه رغم صحته الجيدة اليوم "فإنني قد أمرض غدا، أو أموت غدا"، بحسب تصريحه، في إشارة إلى أن انتخابات البيت الأبيض مازالت بعد عامين من الآن.

 

يذكر أن بايدن، الذي سيبلغ عامه الثمانين الشهر المقبل، أعلن الأسبوع الماضي عن "نيته" في الترشح مجددا للرئاسة في 2024، لكنه لم يتخذ القرار الرسمي بعد، واليوم يعتبر بايدن أكبر رئيس أمريكي في تاريخ الولايات المتحدة، وإذا فاز بفترة رئاسة ثانية سيكون عمره 86 عاما عند نهايتها.

 

وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن استطلاع حديث أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أجاب فيه نحو 64% من المصوتين الديمقراطيين باعتقادهم أن الحزب الديمقراطي ينبغي أن يُرشح شخصا آخر لمنصب الرئيس في 2024، وقال 33% منهم أن السبب الرئيسي لذلك هو عمر بايدن، بينما قال 32% منهم إن الأمر يتعلق بأدائه.

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