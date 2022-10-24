بالجلد .. ليلي أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر، جمهورها صورة جديدة من أحدث ظهور لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

و تألقت ليلى أحمد زاهر بإطلالة جذابة انيقة مرتدية بلوزة باللون الأسود و بنطلون جلد باللون الموف ، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

تستعد الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر في طرح أولى أغنياتها خلال أيام قليلة من الآن في أولى تجاربها الغنائية بشكل رسمي.

وتتعاون ليلى في أغنيتها الجديدة مع الملحن إسلام زكي والذي أكد لصدى البلد سعادته بهذا التعاون بعد نجاح تجربتهما الأولى في إحدى مسرحيات موسم الرياض.