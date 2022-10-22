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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن رشاقة ليلى أحمد زاهر.. شاهد

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر

تصدرت الفنانة ليلي أحمد زاهر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية،  بعدما حلت مساء يوم الخميس ضيفة في برنامج معكم مع الإعلامية مني الشاذلي.

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وتعتبر ليلي أحمد زاهر من المشاهير التي تجذب الأنظار في الكثير من الأحيان بإطلالاتها المتنوعة وغير التقليدية، وكشفت صورها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي عن ذوقها الأنيق.

وتحرص ليلي أحمد زاهر على التنوع والتجديد دائما وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء، كما تقوم بأقتناء قطع الأزياء التي تبرز رشاقتها وقوامها المثالي الرشيق.

وتفضل ليلي أحمد زاهر تنسيق قطع الأكسسوارات و المجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة، وتنال دائما إطلالاتها إعجاب متابعيها على مواقع التواصل الأجتماعي.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد ليلي أحمد زاهر على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الراقية والهادئة التي تشكف عن جمال ملامحها.

ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
ليلي أحمد زاهر
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