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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 104 حالات تعد على الأراضي في أطفيح والبدرشين

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن أطفيح والعياط والبدرشين لاسترداد الأراضي المتعدي عليها وذلك ضمن الموجة ٢٠ لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية . 

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات ساهمت في استرداد ٧ الاف م٢ اراضي أملاك دوله متعدي عليها بمراكز اطفيح والبدرشين والعياط خلال حملات تم تنفيذها علي مدار الأسبوع . 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات تضمنت إزالة ٨٨ حالة تعدي علي الأراضي أملاك الدولة بقرى  ( أبو رجوان، المرازيق، زاوية دهشور، ميت رهينة، سقارة) واسترداد مساحة ٣٧٠٩ م٢ مع تسليم الأراضي لجهات الولاية.


وأشار محافظ الجيزة إلى أن مركز ومدينة أطفيح قام بإزالة  ١٦ حالة تعدى على أملاك الدولة بقري الصالحية ومنية الرقة والحلف الشرقي ومنيل سلطان واسترداد إجمالى مساحة ٣٢٢٥ م٢ في إطار حملات تحقيق الانضباط وردع المخالفين التي تنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية. 

وفي نفس الإطار تابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة العياط  في إزالة ٥ حالات  تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء حوائط بالبلوك الأبيض  خارج الحيز العمراني على مساحات ١٠٠ ، ١٧٥ م في  نطاق الوحدات المحلية بالبليدة والمتانيا.  

وشدد محافظ الجيزة علي المرور الدوري على المواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أي مخالفات مشيراً أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات .
 

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