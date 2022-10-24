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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة وزراء إيطاليا: عازمون على تعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات

جورجيا ميلوني
جورجيا ميلوني

أكدت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، اليوم الاثنين، عزمها على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في القضايا الحاسمة مثل "أمن الطاقة والبيئة وحقوق الإنسان".

 ووفقًا لما ذكرته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، عبرت ميلوني، عن شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على تمنياته الطيبة للحكومة الإيطالية الجديدة على الحساب الرسمي للرئاسة المصرية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: "نهتم باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وعازمون على تعزيز تعاوننا الثنائي في القضايا الحاسمة مثل أمن الطاقة، والبيئة، وحقوق الإنسان".

وكان الرئيس السيسي قد هنأ، السبت الماضي، ميلوني، زعيمة حزب "فراتيللي ديتاليا"، لتوليها رئاسة الحكومة الإيطالية الجديدة، داعيًا إياها للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ "كوب 27"، الذي سيعقد في شرم الشيخ على سواحل البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وقال الرئيس السيسي "إنني أتطلع إلى مشاركتك في قمة كوب 27 لمواصلة التأكيد على التزام بلدك الصديق في الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ ولضمان أننا جميعًا ، بصفتنا قادة العالم، إن التصدي لتغير المناخ والتغلب على آثاره يظلان على رأس الأولويات الدولية على الرغم من الظروف السياسية الدقيقة التي يواجهها العالم اليوم".

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