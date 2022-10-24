سانا: الدفاع الجوي السوري يتصدى لهجوم إسرائيلي في محيط دمشق

تصدت قوات الدفاع الجوي في الجيش السوري، اليوم الاثنين، لهجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت قوات الدفاع الجوي السورية معظم الصواريخ المعادية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).



ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري سوري قوله "إن القوات الإسرائيلية نفذت ظهر اليوم هجوما جويا برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ وأسقطت عددا منها"، لافتا إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية نتيجة الاعتداء.