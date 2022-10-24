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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن سليمان: صندوق مصر السيادي هدفه التنمية

ايمن سليمان
ايمن سليمان

أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق هدفه التنمية، والعوائد المركبة، ويكون هناك عائد تنموي.

وأضاف "سليمان"، خلال كلمته، بـ انطلاق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المحفظة الاستثمارية التى قام بـ وضعها الصندوق، على مدار الثلاث سنوات الماضية، رغم كورونا و الأزمات الكثيرة، تم التعامل بطريقة الاستثمار المباشر.

ولفت إلى أن المنهج الاستثماري يبدأ بالصناديق الفرعية، ومصر لديها وفرة فى الثروة العقارية، وأن هناك توجهات كثيرة فى السوق بتطوير الأماكن.

وأشار إلى أن جزء من الاستثمارات متجه لـ التعليم الرقمي و التكنولوجيا، مؤكدًا أن الطلاب الآن يتم مخاطبتها بلغة عصر، وان الطلاب حاليًا أصبح لديهم معرفة بالأجهزة الإلكترونية أكبر و أكثر من الماضي.

مصر السيادي صندوق مصر السيادي الاقتصاد الثروة العقارية كورونا

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