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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شريف الخولي: دور الصندوق السيادي الدخول فى تحالفات استراتيجية مع المستثمرين.. فيديو

شريف الخولي
شريف الخولي

قال الدكتور شريف الخولي المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى شركة أكتيس للاستثمار المباشر، إن دور الصندوق السياسي الرئيسي هو تعميق الاستثمار المباشر الخاص وتحسين نوعية الاستثمارات التي تأتي إلى مصر.

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وأضاف "الخولى" خلال فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن هناك العديد من القطاعات التي لها جدوى استثمارية مرتفعة خاصة فى مجال البنية التحتية والأساسية فى مصر من المنظور الموسع وليس المنظور التقليدي.

وتابع المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى شركة أكتيس للاستثمار المباشر، أن دور الصندوق السيادي هو الدخول فى تحالفات استراتيجية مع المستثمرين الذين يريدون الدخول فى بعض القطاعات واتاحة الفرصة الاستثمارية  التى قد تكون غير متاحة فى الأساس لدخول المستثمر بها.

الدكتور شريف الخولي شركة أكتيس الصندوق السياسي الاستثمار المؤتمر الاقتصادي

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