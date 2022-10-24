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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع الأسهم الأوروبية علي أمل إبطاء الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة

الاسهم الأوروبية
الاسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، مدعومة بالآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة، في حين رحب المستثمرون بفوز ريشي سوناك في سباق رئاسة وزراء بريطانيا، مع التطلع لقرار مهم بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.4%، عند أعلى مستوى في نحو أسبوع، وتصدرت أسهم قطاعات المرافق والإعلام والسفر والترفيه المكاسب.

وانتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، يوم الجمعة الماضي، بعد أن أفاد تقرير بأن من المرجح أن يناقش مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل في شهر ديسمبر المُقبل.

وما عزز المعنويات أيضا، اقتراب سوناك من أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل بعد فوزه في السباق على زعامة حزب المحافظين، وهو الأمر الذي قال محللون إنه خفف بعض التوتر حيال مستقبل الاقتصاد البريطاني.

وارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 الرئيسي 0.6% في حين قفزت السندات.

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وقال آرت هوجان، كبير إستراتيجيي السوق في بي. رايلي ويلث في نيويورك "سيظهر الوقت تأثير ذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، ولكن على المدى القصير، يبدو أن القرار السريع بشأن سوناك هو القرار الذي ترحب به السوق".

وأظهر استطلاع للرأي، أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين في شهر أكتوبر الجاري، إذ أدت أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تمسك المستهلكين بالحذر وتراجع الطلب.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على اجتماع السياسة العامة للبنك المركزي الأوروبي، ومن المرجح أن يرفع البنك أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الوقت الذي يحاول فيه كبح التضخم الذي يصل إلى 5 أمثال المعدل المستهدف.

ومن بين أسهم الشركات، هوت أسهم شركة الاستثمار في التكنولوجيا الهولندية بروسوس 17.3%، مقتفية أثر الأداء الضعيف لعمالقة التكنولوجيا في هونج كونج، بعد أن زاد فريق القيادة الذي كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عنه المخاوف من التضحية بالنمو الاقتصادي من أجل سياسات تحركها الأيديولوجية.

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