بلجيكا: نتعهد بدعم قطاع الطاقة الأوكراني

تعهد وزير الطاقة البلجيكي تيني فان دير سترايتين، اليوم الاثنين، بمواصلة تقديم الدعم لقطاع الطاقة الأوكراني، وذلك خلال اجتماعه عبر الإنترنت مع وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو.

وذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية في بيان لها أن جالوشينكو أطلع نظيره البلجيكي على القصف المكثف الذي تعرضت له البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وشدد على أن عمال الطاقة كانوا يحاولون تنفيذ أعمال الإصلاح والترميم على وجه السرعة لإعادة الكهرباء والتدفئة إلى منازل الأوكرانيين في أقرب وقت ممكن، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية.

وأكد فان دير سترايتين أن بلجيكا ستواصل دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا وتقديم المساعدة اللازمة بما في ذلك على صعيد الطاقة، مشيرا إلى أن الشحنة الإنسانية التالية ستأخذ في الاعتبار احتياجات قطاع الطاقة، ومن المقرر أن يتم إرسالها إلى أوكرانيا بحلول نهاية أكتوبر.

وأشارت وزارة الطاقة الأوكرانية إلى أن بلجيكا أرسلت بالفعل ثلاث شحنات من المساعدات الإنسانية لقطاع الكهرباء في أوكرانيا بوزن إجمالي يزيد عن 31 طنا، وقدمت أيضا مساعدات مباشرة بالسلع لقطاع الغاز الأوكراني.