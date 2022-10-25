متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 25-10-2022

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أول تعامل له اليوم الثلاثاء 25-10-2022، نحو 19.64 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة بمصر وهو بنك كريدي أجريكول

وخلال الأسبوعين الماضيين لم تتغير أسعار الصرف الأجنبي علي مستوي البنوك العاملة بمصر لتستقر عند 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع في المتوسط.

و بحسب تقارير مصرفية فقد استقر سعر الدولار مقابل الجنيه، في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، بـ 38 بنكا يعمل بمصر .

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر لـ في أحد أكبر البنوك العربية والمصرية نحو 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022 وذلك في البنك العقاري المصري العربي.

سعر البنك المركزي



وسجل متوسط سعر الدولار المعلن في البنك المركزي المصري، حوالي 19.63 جنيه للشراء و 19.7 جنيه للبيع .

ثاني أقل سعر



ووصل ثاني أقل سعر للدولار نحو 19.61 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، المشرق، بلوم، البركة، أبوظبي التجاري",

وبلغ سعر الدولار مقال الجنيه نحو 19.63 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي، العربي الافريقي الدولي، قناة السويس".

أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 19.59 جنيه للشراء و 19.69 جنيه للبيع وذلك في بنك HSBC



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.65 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي َQNB التجاري الدوليCIB، الأهلي المتحد، المصرف المتحد".

وصل سعر الدولار مقابل الدولار نحو 19.66 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، المصري لتنمية الصادرات".

وسجل ثاني أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 19.68 جنيه للشراء أو 19.71 جنيه للبيع في بنوك" ميد بنك، الاستثمار العري، مصرف أبوظبي الإسلامي".

أعلي سعر



ووصل أعلي سعر لـ الدولار في بنك العقاري المصري العربي مسجلا 19.69 جنيه للشراء و 19.71 جنيه للبيع.

تضخم عالمي

وفقا لتقارير مصرفية فإن هناك توقعات بان يشهد الاقتصاد العالمي موجات تضخمية متزايدة في الفترة القادمة وليس مصر فحسب، موضحا أن الآثار السياسية الراهنة تتحكم في الوضع الاقتصادي العالمي وتؤدي لذبذبة.

وقالت التقارير إنه من المتوقع استمرار حالة من التخوف العالمي منذ مطلع العام المقبل نظرا لعدم المعرفة بوقت محدد لانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية والتي تعاني من ويلاتها جميع الدول في العالم ولها تداعيات وخطورة كثيرة.

مشتقات العملة المحلية



يعكف البنك المركزي المصري حاليا علي اعداد آلية مشتقات العملة المحلية بهدف ضمان استقرار عمليات توريد البضائع والشحنات بالسعر المحلي المتفق عليه من خلال التعاقد المسبق.

وقالت مصادر مطلعة لـ صدي البلد، إن هناك تنسيقا بين الحكومة والجهاز المصرفي، يستهدف وضع حلول لتقليل الضغط علي العملة الأجنبية خلال العمليات الاستيرادية التي يقوم بها المستوردون ورجال الأعمال، ضمن تكليفات القيادة السياسية بدعم المستثمرين والصادرات المصرية ، حيث يعكف

وتقوم تلك الآلية تساعد علي زيادة معدلات السيولة البنكية داخل السوق وتساهم في تقليل الضغط علي العملة الأجنبية وهو أحد أسباب زيادة الطلب عليها ومن ثم زيادة سعر صرف، حيث يستهدف وضع آلية المشتقات الخاصة بالعملة المحلية إعطاء مرونة في عمليات الإفراج والتحصيل المستندي لواردات السلع والمواد الخام .

وتأتي تلك الإجراءات بالتوازي مع قرارات إرجاء تطبيق فتح الاعتمادات المستندية والعمل بمستندات التحصيل، ومعاونة رجال الأعمال والمستثمرين والأشخاص الاعتبارية والشركات والمؤسسات في الحفاظ علي استقرار الأسعار ضد أي تقلبات أو زيادات قد تحدث مستقبلا.