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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نموذج ناجح للشراكة.. أديب: هشام طلعت مصطفى كسب الدولة 60 مليار جنيه

هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى

أشاد الإعلامى عمرو أديب بتناول وثيقة ملكية الدولة والحياد الاستثمارى خلال مناقشات المؤتمر الاقتصادى.

وقال أديب، خلال برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنه عرض خلال المؤتمر نموذج ناجح للشراكة بين القطاع الخاص متمثل فى هشام طلعت مصطفى، والحكومة.

وأضاف: "هشام  كسب الدولة ٦٠ مليار جنيه بدلا من ١٠ مليارات في المشاريع بتاعته.. هي دي الشراكة اللي أفهمها".

وتابع: "لما شفت النقاش بين القطاع الخاص والحكومة عن الحياد الاستثمارى قولت الله أكبر، السوق هيكون هايل".

لا توتر

وأكد الاعلامى عمرو أديب، أن الدولة المصرية بها كل عوامل النجاح، ومصر فرصة ذهبية دائما.

وأوضح أديب، أن نبرة الصوت خلال المؤتمر كانت هادئة ولا يوجد بها توتر وتعبر عن دولة قوية.

يذكر أن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أعلن أن مجموعته طورت قرابة 15  ألف فدان في مجال التنمية العمرانية، وأسهمت في بناء 150 ألف وحدة سكنية.

وأضاف  خلال  فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي، أن المشروعات العمرانية التي نفذتها الشركة تستوعب قرابة 650 ألف نسمة من مختلف شرائح المجتمع، وذلك بدعم من الدولة في هذا الصدد.

وأشار هشام طلعت مصطفى، إلى أن القطاع العقاري مر بظروف صعبة للغاية خلال الـ 3 أعوام الماضية، بداية من أزمة كورونا ووصولا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بفضل القيادة الحكيمة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ تمكنت الشركات من عبور الأزمة بنجاح.

 

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