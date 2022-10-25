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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 25-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

شهد سعر أوسط أعيرة الذهب استقرارا مع مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25-10-2022؛ ليسجل نحو 958 جنيها للبيع و 963 جنيها للشراء، وذلك بالنسبة إلي سعر الجرام الواحد من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة.

وزادت أسعار المشغولات الذهبية في ختام معاملات أمس الإثنين بمقدار 8 جنيهات  للجرام الواحد وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة  في محلات الصاغة، حسبما ذكر  موقع  إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحدديد  سعر  المشغولات الذهبية.

جنيهان ارتفاعا فى سعر الذهب اليوم

صعود جديد .. سعر الذهب فى مصر اليوم الاثنين 24 -10-2022

 

عيار 24


ووصل سعر عيار 24 الأعلي فئة حوالي  1278 جنيها للبيع و 1285 جنيها للشراء.

 

عيار 14

وسجل سعر عيار 14  الأدني فئة في محلات الصاغة نحو  745 جنيها للبيع و 749 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من .

 

عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 أكثر الأعيرة الذهبية تداولا بين المشغولات الذهبية المختلفة، نحو  1118 جنيها للبيع و 1124 جنيها للشراء.
 

أونصة الذهب


وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 39.74 ألف جنيه للبيع و 39.95 ألف جنيه للشراء. 

الجنيه الذهب


ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8944 جنيها للبيع و 8992 جنيها للشراء. 

 

كيلو الذهب 


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.28 مليون جنيه للبيع و 1.284 مليون جنيه للشراء.


لماذا الذهب


يعتبر المعدن الأصفر محل اهتمام من  قبل المستهلكين وخصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

ويعتبر الذهب مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

رد الدمغة


وعلي سياق متصل اعتبرت شعبة المشغولات الذهبية ، قرار وزارة المالية الصادر بشان قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية، لا يمثل قيمة كبيرة أو عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة".

وذكرت الشعبة أنه يتم  تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية،  بجانب أن قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

الأسعار والمصنعية 


يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

و شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا  وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث  تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع  الماضي.


لماذا ارتفع السعر

برر  المحللون ارتفاع سعر الذهب في الوقت الحالي، نظرا لوجود قوي العرض والطلب، مؤكدين ان الزيادة الراهنة  تعد طبيعية  مع تذبذب العرض و الطلب داخل السوق.

وعلي مدار الأيام القلائل السابقة هوي الذهب في  البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، حيث تتحكم قوي العرض والطلب التحكم في سعر الذهب  وبالرغم من عدم قيام محلات الصاغة باستيراد خامات الذهب في الوقت الحالي خصوصا وأن المحلات تقوم بالبيع للمستهلكين من المخزون لديها.

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