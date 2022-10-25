برلمانية لوزير التربية التعليم: نحتاج خطة مدروسة وكفاية وعود

عقبت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، على تصريحات وزير التربية والتعليم بشأن إجراء حوار مجتمعى حول ترخيص السناتر.

وقالت أبو شقة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن وزير التربية والتعليم عندما تحدث عن السناتر تحدث عن الشق المادى فقط ولم يتطرق إلى ما يحدث داخل السناتر.

بيان عاجل

وأكدت عضو مجلس النواب، أنها تقدمت ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن ما يحدث داخل السناتر.

وطالبت أميرة أبو شقة وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، بوضع خطة مدروسة بشأن التعليم وليس وعودا وإجراء حوار مجتمعى.