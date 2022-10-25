حفلة تنكرية داخل لجنة الامتحانات.. طريقة مبتكرة لمنع الغش بـ الفلبين| صور

انتشرت صور غريبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لطلاب في الفلبين، يرتدون ما يسمى بـ "القبعات المضادة للغش" أثناء امتحانات الكلية، وكأنها حفلة تنكرية، يرتدي فيها الحضور ما يحلو لهم، وهو ما أثار إعجاب مستخدمي مواقع التواصل.

وطلبت البروفيسورة ماندان أورتيز، من الطلاب في إحدى الكليات، بـ مدينة ليجازبي في الفلبين، ارتداء أغطية رأس تمنعهم من استراق النظر إلى أوراق بعضهم البعض.

واستجاب الكثير من الطلاب؛ من خلال ارتداه أقنعة منزلية الصنع، من الورق المقوى، وكراتين البيض، وغيرها من المواد المعاد تدويرها.

وقالت البروفيسورة، إنها كانت تبحث عن "طريقة ممتعة"؛ لضمان "النزاهة والصدق" داخل فصولها الدراسية، وفقا لـ"بي بي سي".

أقنعة معاد تدويرها

وأضافت ماري جوي ماندان أورتيز أستاذة الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة بجامعة بيكول في الفلبين، إن الفكرة كانت "فعالة حقًا".

وأكدت البروفيسورة ماندان أورتيز إن طلابها وهم مهندسين مستقبليين أخذوا الفكرة وعملوا بها، وأيضًا ابتكروا أغطية رأس وأقنعة إبداعية في "خمس دقائق فقط" باستخدام أي خردة أو قمامة وجدوها ملقاة حولهم.

كما ارتدى طلاب آخرون القبعات أو الخوذ أو أقنعة الهالوين؛ لإنجاز الأمر سريعًا.