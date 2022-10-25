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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كلاكيت تاني مرة.. شاهيناز تظهر ببنطلون ممزق | شاهد

شاهيناز
شاهيناز

شاركت المطربة شاهيناز جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بفيديو جديد ، وذلك بعد اخر ظهور لها اثارت فيه الجدل بعد ظهورها ببنطلون ممزق وهو ما ظهرت به مجدداً.

 

وظهرت  المطربة شاهيناز، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية بنطلون جينز ممزق مثير وارتدت معه كوت طويل اسود ، وهو ما علق عليه بعض المتابعين:" البنطلون ده تانى".

 

 وتتميز المطربة شاهيناز  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

 


 

طرحت المطربة شاهيناز، أغنية جديدة بعنوان "متميزة" عبر القناة الرسمية الخاصة بها على تطبيق «أنغامي» و عبرالمنصات الإلكترونية و«ديزر»، وعبر «سبوتي فاي». وقريبآ علي اليوتيوب.

أغنية "متميزة "، كلمات الجوكر، الحان وتوزيع اسلام مونتي.

 

يقول مقطع الأغنية: انا مش زيكوا مختلفة عنكوا  حرقاكوا كلكوا ومني بتشتكوا     عشان شايفيني انا فوق في طريقيتملي بسوق. 

 

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهما من كلمات الجوكر وألحان وتوزيع اسلام مونتي. 

 

يذكر أن أخر أعمال النجمة شاهيناز التي تعرض حاليا، مسرحية "سمك  في مية"بطولة المطربة شاهيناز، سامح يسري،منير مكرم ومن إخراج هشام إبراهيم.

 

تحدثت النجمة شاهيناز عن العرض المسرحي ،” سمك في مية”،  وقالت :” يشرفني بوجودي وسط مجموعه من الفنانينالمحترمين  الفنان سامح يسري والفنان منير مكرم واخراج هشام ابراهيم “.


واكدت شاهيناز أن :” المسرحية تحت رعاية وزارة الثقافة  والدكتور خالد جلال والدكتور عادل عبده”.

وتابعت :” هذه تعتبر تجربتي الثانية للمسرح ولكن هذه المرة يوجد استعراض وغناء ، سيفاجئ الجمهور من الدور الذيتقدمه”.

 

وأضافت: ”  سعر التذكره رمزي ويتيح لاي فئة دخول المسرحية ، وتفاجأت بعدد الحضور في اول ليلة عرض للمسرحيةفي جمصة ،حيث كان المسرح ممتلئ ، ونسيت تعبي اول مامسكت المايك علي المسرح”.

 

اطلاله جريئه المطربة شاهيناز بنطلون جينز بنطلون شاهيناز الفنانة شاهيناز

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