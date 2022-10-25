سوزوكي: اليابان على اتصال دائم بالولايات المتحدة بشأن تحركات العملات المتقلبة

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إن السلطات اليابانية على اتصال دائم بنظيراتها الأمريكية ومستعدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في سوق العملات ضد تحركات الين المتقلبة.



كما قال سوزوكي إنه لا يرى أي تناقض بين تدخل الحكومة في شراء الين الياباني والسياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان.



وقال سوزوكي في مؤتمر صحفي دوري 'بنك اليابان مسؤول عن تقرير السياسة النقدية' مضيفا أن سياسة البنك المركزي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار.

من المقرر أن يحافظ بنك اليابان على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اجتماع السياسة الذي يستمر يومين وينتهي يوم الجمعة.

كانت اليابان تجري تدخلات في شراء الين لمعالجة الانخفاضات الحادة غير المرحب بها في العملة ، مدفوعة جزئيًا بالتباعد بين السياسة النقدية الفضفاضة للغاية لبنك اليابان والرفع الشديد لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وكرر سوزوكي أن الحكومة لن تتسامح مع تحركات الين المتقلبة بشكل مفرط والتي يقودها تداول المضاربة.

وقال سوزوكي: 'إذا تركنا تحركات العملة المتقلبة بشكل حاد ، مدفوعة بالتداول المضاربي ، فإن ذلك سيؤثر على الشركات والأسر'.

وقال أيضًا إن تدخل اليابان في شراء الين يهدف إلى تخفيف تقلبات السوق ، مما يشير إلى أن طوكيو لا تستهدف مستوى معينًا من العملات في تحديد موعد الدخول إلى السوق لشراء الين.