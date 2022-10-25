عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقدرش أعمل كده.. السيسي: نحتاج أفكارا جديدة لتوسيع سوق العقار في مصر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:" مهم أوي أننا نكثف جهدنا، ونفكر في أفكار تحل المسألة، لأن في حد من المطورين، بيقولي عايزين نعمل تمويل عقاري، منخفض التكلفة"

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الأقتصادي مصر 2022، :"التمويل العقاري للبنك النهاردة بيدي من 8 لـ10 %، وبعض الحاجات الصغيرة البنك المركزي، كان عامل شوية تسهيلات للناس، قولتله طب لو أنا عملت تسهيل عقاري النهاردة، لمليون وحدة سكنية، بـ5%، المليون وحدة هيتكلفوا قد ايه، والتمويل بتاعهم قد إيه؟ وايه الفرق بين التكلفة الحقيقية، للتمويل، وبين اللي هوفره للناس" 
وتابع:"مين يدفعهم، قالي وزارة المالية، قولتله مقدرش، عشان أخلي سوق العقار في مصر أكبر من كده لازم افكار أخرى"

 

 

الرئيس السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر الاقتصادي الجلسة الختامية وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. كسوف الشمس | بث مباشر الآن

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري ؟

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أمر الله نافذ.. أول تعليق من ابنة فريد الديب على خبر وفاته

وفاة فريد الديب عن عمر يناهز 79 عاما

موعد زيادة المرتبات بعد إعلان ارتفاع دخل الفرد إلى 8000 جنيه شهريا

وفاة ابنته أبرزها.. أسباب رحيل فريد الديب

وصلة رقص تسببت في مقتل زوجة.. ماذا حدث في مدينة بدر

ترشيحاتنا

السيسي يكلف بتنظيم مؤتمر للأديان.. ويؤكد: كل واحد بعقيدته ونتكلم بمنتهى الصراحة

لازم نشتغل.. السيسي يكشف سبب سؤاله عن رواتب العمال.. فيديو

رئيس سويسرا: لن ندعم أوكرانيا بالأسلحة.. وملتزمون بحيادنا

الرئيس السيسي للقطاع الخاص: إحنا معاكم وبيكم هنطلع لقدام

السيسي: فلوس قناة السويس الجديدة كانت متوفرة وحاولنا نخرج الناس من الإحباط

بطريقة بسيطة.. كيف تحسب قيمة السيارة المعفاة من الجمارك للمغتربين بالجنيه؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

15 وصفة طبيعية لـ علاج الحموضة

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث الإحتفال بالذكرى الــ 80 لمعركة العلمين

رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروعي جاسر- 133 للدفاع الجوي وكريم - 108 للقوات الجوية

تعزيز جهاز المناعة|تعرف على فوائد وضع فص ثوم تحت الوسادة قبل النوم

فيديو

كاميرات المراقبة كشفت الحقيقة.. مفاجأة صادمة لـ عامل النظافة داخل محل الكشري|فيديوجراف

ماعدا حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تلغي متابعة الجميع.. ما القصة؟.. فيديوجراف

سهير جودة: أنا ومفيدة شيحة مختلفتان.. وبرنامج «الستات» توك شو اجتماعى

استقرار في سوق الذهب وتراجع الدولار .. تفاصيل أسعار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ