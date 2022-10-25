مقدرش أعمل كده.. السيسي: نحتاج أفكارا جديدة لتوسيع سوق العقار في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:" مهم أوي أننا نكثف جهدنا، ونفكر في أفكار تحل المسألة، لأن في حد من المطورين، بيقولي عايزين نعمل تمويل عقاري، منخفض التكلفة"

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الأقتصادي مصر 2022، :"التمويل العقاري للبنك النهاردة بيدي من 8 لـ10 %، وبعض الحاجات الصغيرة البنك المركزي، كان عامل شوية تسهيلات للناس، قولتله طب لو أنا عملت تسهيل عقاري النهاردة، لمليون وحدة سكنية، بـ5%، المليون وحدة هيتكلفوا قد ايه، والتمويل بتاعهم قد إيه؟ وايه الفرق بين التكلفة الحقيقية، للتمويل، وبين اللي هوفره للناس"

وتابع:"مين يدفعهم، قالي وزارة المالية، قولتله مقدرش، عشان أخلي سوق العقار في مصر أكبر من كده لازم افكار أخرى"