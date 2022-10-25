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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل إعلان حكومة سوناك.. جيريمي هانت باق بمنصب وزير المالية البريطانية

جيريمي هانت
جيريمي هانت

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رغبته الأكيدة في بقاء جيريمي هانت في منصبه وزيرًا للمالية.

وحسب شبكة "سكاي نيوز"، أكد سوناك أنه يريد بقاء جيريمي هانت في منصبه كوزير للمالية.

يذكر أن كلا من الوزيرين البريطانيين براندون لويس وجاكوب ريس موج استقالا من منصبيهما في الحكومة، حيث من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك تشكيل حكومته الجديدة بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وأفاد مصدر مقرب من وزير الأعمال جاكوب ريس موج، أنه استقال من الحكومة بعد أن أصبح ريشي سوناك رئيسًا للوزراء هذا الصباح.

فيما أعلن زميله وزير الدولة لشؤون العدل في بريطانيا براندون لويس عن استقالته من منصبه في خطاب نشره على حسابه بموقع "تويتر"، مؤكدًا أنه سيدعم رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك من المقاعد الخلفية.

وقال لويس في الخطاب وبينما هنأ رئيس الوزراء الجديد على فرصة "لم الشمل وإعادة البناء"، إلا أنه سيتنحى عن المقاعد الأمامية بعد خمس سنوات في الحكومة.

وأضاف "إنه لشرف كبير أن أكون أحد الوزراء الأطول خدمة في الحكومة"، حيث قام بثمانية أدوار وزارية، في خمس إدارات، تحت قيادة أربعة رؤساء وزراء.

وأكد لويس أنه سيقدم الدعم لرئيس الوزراء الجديد من المقاعد الخلفية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها الدولة وحزب المحافظين.

وفور تكليفه بتشكيل الحكومة البريطانية، قال سوناك في خطاب للأمة، إنه تم انتخابه لزعامة حزب المحافظين من أجل تصحيح الأخطاء وحل المشاكل، مضيفًا أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية في أجندة الحكومة.

وأضاف "في الوقت الحالي، تواجه بلادنا أزمة اقتصادية عميقة، ولا تزال تداعيات كوفيد باقية، وقد تسببت الحرب في أوكرانيا في زعزعة استقرار الأسواق في جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن سيتم اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لن يترك للأجيال القادمة ديونًا وسيعمل على توحيد البلاد.

وأكد سوناك "نعمل على حماية سيادتنا وحدودنا وتبني الفرص التي وفرها بريكست"، لافتًا "أتفهم واجبي لإعادة الثقة في الاقتصاد البريطاني".

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