فودة يستمع لآراء سياحية من طالبات الثانوية بشرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم بمكتبة في مدينة شرم الشيخ بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ عدد من طالبات احدى المدارس الثانوية والذين طالبوا بلقاء المحافظ ، حيث تم اجراء حوارا، و تم طرح عدد من الأفكارالسياحية من قبل الطالبات وإمكانية تطبيقها بمدينة شرم الشيخ خاصة بعد التطور الهائل التي شهدتة المدينة خلال هذه المرحلة استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ نوفمبر 2022، وابدى المحافظ عن سعادتة بهذا اللقاء مؤكدا ان بابة مفتوحا امام ابناءة الطلبة من كافة الاعمار للإستماع الى ارائهم ومقترحاتهم .



ولمتابعة استعدادات قمة المناخ تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال جولته اليوم بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر تغير المناخ المنطقة الزرقاء وامتداداتها .



وأوضح المحافظ أن المنطقة الزرقاء وامتداداتها تتولى إدارتها بالكامل سكرتارية الأمم المتحدة، وستشهد جلسات عامة، وجلسات خاصة، وأحداث جانبية ومعارض وأجنحة، ويشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، ووسائل الإعلام التي يتم اعتمادها، بجانب منظمات وهيئات معتمدة .





أكد المحافظ أنه تمت أعمال تطوير للبنية التحتية في المنطقة، وساحات انتظار السيارات ، والتأكد من وصول كافة الخدمات بالمنطقة، مضيفاً أنه جاري استكمال الأعمال الخاصة بالقاعات وتجهيزها بأحدث التكنولوجيات، من أجل تقديم نموذج حقيقي وواقعي للتوافق البيئي المستدام للعالم، ليشكل مؤتمر المناخ بمصر صورة للتوافق البيئي بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.



وتفقد المحافظ خلال الجولة عددا من ادارات مجلس المدينة الجديد منها مركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز الطوارئ، مؤكدا ًأن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.



كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال الزراعات والمساحات الخضراء ومعدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية بالحديقة المركزية وأعمال مجمع البنوك والمول التجاري والبحيرات الصناعية بالحديقة.



وشدد علي الاستمرار في مضاعفة ساعات العمل وتكثيف العمالة للانتهاء من الأعمال في مواعيدها المقررة.



رافق المحافظ اللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات، واللواء نادر علام القائم باعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد شطا مدير عام مديرية الزراعة بالمحافظة، وممثلي الشركات المنفذة.