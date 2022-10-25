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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موسم الخير.. مراحل عصر الزيتون الأفضل صحيا بأرض الفيروز 

الزيتون
الزيتون

يعتبر سكان محافظة جنوب سيناء، موسم عصر الزيتون هو الأكثر خيرا للمزارعين وأهالي جنوب سيناء حيث يقبل السكان، علي شراء الزيتون وعصره في المعاصر القديمة التقليدية علي البارد فهو الافضل صحيا  ويوصف لكثير لمرضي القلب .


مراحل استخراج زيت الزيتون على البارد 

حيث تشهد معصرة عصر الزيتون القديمة التي تعمل على البارد التي توجد في المزرعة الاسترشادية بمدينة الطور، إقبالًا كثيراً من قبل المواطنين، والمزارعين عليها، لاستخراج زيت صحي وعالي الجودة، وذلك تزامنًا مع انطلاق  موسم عصر الزيتون بالمحافظة.
وقالت هناء ندى، مواطنة بمدينة طور سيناء، إن زيت الزيتون الناتج عن عمليات العصر على البارد أغلى وأجود أنواع زيت الزيتون لكون عملية العصر تجري دون أي تفاعلات كيميائية تقلل من جودة الزيت، لذا يكون سعر هذا الزيت أغلى بكثير من الذي يجري عصره بطرق آلية.

وأوضحت أنها فضلت شراء الزيتون من المزارع، لعصره داخل معصرة العصر على البارد لضمان الحصول على منتج جيد مع التوفير نتيجة فرق الأسعار، مؤكدة أن طريقة العصر على البارد من أفضل الطرق لإنتاج زيت عالي الجودة وصحي على الرغم من أنها تعتمد بدرجة كبيرة على الطريقة اليدوية في العصر.

معصرتين فقط لعصر الزيتون بجنوب سيناء

وأكد محمد إبراهيم فتحي، مهندس زراعي بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، إن موسم عصر الزيتون يبدأ في جنوب سيناء في بداية شهر أكتوبر، ويوجد بجنوب سيناء معصرتين فقط، إحداهما آلية بمدينة رأس سدر، والأخرى معصرة العصر على البارد وتوجد في المزرعة الاسترشادية بمدينة طور سيناء، وهذه المعصرة تشهد إقبال كبير من قبل المواطنين، لكون طريقة العصر على البارد من أفضل الطرق التي تنتج زيت صحي.
وأوضح "محمد" " أن الزيت الذي ينتج من خلال عملية العصر على البارد يكون عالي الجودة، لكون عدم استخدام درجة حرارة خلال عملية العصر والاستخلاص تحافظ على جودة المركبات الغذائية التي توجد في الزيت، لذا يكون الزيت الناتج من عملية العصر على البارد أغلى أنواع زيت الزيتون لانخفاض نسبة الحموضة به.

كمية الزيت حسب نوع الزيتون وجودته

وأشار إلى أن كمية إنتاج الزيت تتوقف على نوع الزيتون وجودته، وكلما كان الزيتون أسمر، وجرى "تصويمه" أي عدم ري الأشجار فترة قبل جني المحصول، كلما كانت كمية الزيت المنتج أكبر وأنقى، لافتًا إلى أن كافة أنواع الزيتون تصلح للتخليل، ولكن ليس جميعها يستخلص منها الزيت، ومن أهم أنواع الزيتون المنتجة للزيت بالمحافظة هي البنزلينوا، البيكوال، الكوناكي، الكورتينا.
وأكد أن معصرة العصر على البارد بمدينة طور سيناء تعمل بطاقة تتراوح بين 300 إلى 500 كيلو في اليوم بواقع 70 كيلو في الساعة، وتصل نسبة إنتاج الزيت الخام من الزيتون بطريقة العصر على البارد إلى 20%، بمعنى أن كل 100 كيلو زيتون تنتج 20 كيلو زيت.

استخدام نفايات العصر في صناعة الأعلاف


ولفت إلى أنه يجري استخدام نفايات العصر في صناعة الأعلاف، والكومبست  العضوي لتسميد التربة، كما تدخل في صناعة الصابون.
وعن المراحل التي تجري لإنتاج زيت الزيتون، قال: إنه يجري غسل الزيتون وتنظيفه من شوائب أوراق الشجر، ثم يجري وضعه في ماكينة العجن لاستخراج عجينة الزيتون التي يجري وضعها على أبراش من الخوص على شكل دائرة، وتوضع هذه الأبراش فوق بعضها البعض داخل المكبس الذي يجري خلاله استخراج الزيت نتيجة الضغط الشديد على العجينة، وفي المرحلة الأخيرة يجري وضع عصير الزيتون في أواني ألومونيوم  ووضع ماء بارد عليه، حتى يطفو الزيت على سطح المياه بسبب كثافته، ويجري التخلص من كمية المياه عن طريق حنفية توجد  أسفل الأواني الألومونيوم، ويتبقى زيت الزيتون الخام في تلك الأواني.
جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بأشجار الزيتون هذا العام بمحافظة جنوب سيناء بلغت 23 ألف و874 فدان ، بينهم 20 ألف فدان بمدينة رأس سدر، وباقي المساحة موزعة بمدينة الطور، والمساحات بسيطة بمدن نويبع وسانت كاترين، و90 % من هذه المساحة تضم أنواع الزيتون التي تصلح للعصر واستخلاص زيت الزيتون.

الزيتون

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