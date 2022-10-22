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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يفتتح فرع مصر للأسواق الحرة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم السبت، فرع مصر للاسواق الحرة بمنطقة السوق القديم كاضافة اخرى في اطار الترويج والتنشيط السياحي وتوفير الفروع للسائحين، بالإضافة للفروع الأخرى للسوق الحرة بمطار شرم الشيخ الدولي ومنطقة نبق، خليج نعمة، و منطقة سوهو سكوير.

أشار المحافظ ان السوق الحرة بشرم الشيخ من الأسواق التي تتميز برخص أسعار المنتجات الموجودة بها، و يتسم بـمنتجاته المتنوعة والمختلفة، أضاف المحافظ أنه من الضروري التوسع فى نشاط الأسواق الحرة، لتقديم خدمة مميزة للسائحين القادمين إلى شرم الشيخ .

أشاد المحافظ بتصميم الفرع الجديد وتنفيذه بأحدث وسائل العرض والديكورات وكذلك توفير كافة المعروضات التى تلبى رغبات واحتياجات السائحين ، لافتاً أنه يحظى بوجود عدد كثير جدًا من الراغبين في التسوق، والشراء، وأيضًا ينتشر به كثير من السياح الزائرين شرم الشيخ، وهي اضافة اخرى للفروع الموجودة بالمدينة .

فودة

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افتتاح الاسواق الحرة شرم الشيخ السوق القديم

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