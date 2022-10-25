الزمالك يخوض تدريبه الأول بالإمارات استعدادا لمواجهة الأهلي في السوبر

الزمالك يخوض تدريبه الاول بالامارات

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وشهد التدريب حضور أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالنادي، وبدأ المران بقراءة الفاتحة بحضور جميع أفراد الفريق .

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى الإمارات عصر اليوم استعدادا لخوض لقاء السوبر المحلي.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

حذر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق الأبيض بسبب البطاقات الملونة التي حصل عليها في المباريات الماضية.

المدير الفني تحدث مع اللاعب وطالبه بالهدوء في المباريات والحذر في تدخلاته حتى لا يتعرض للإيقاف في الفترة المقبلة خاصة وأنه حصل على انذارين في المباراتين السابقتين أمام سموحة وسيرميكا.

وفي سياق متصل وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى فندق الإقامة بمدينة العين استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقررة إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة ومعه أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، يرافقها الإعلامي خالد لطيف أمين الصندوق والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة الرياضية والقانونية.

وكان الزمالك اختتم تدريباته مساء أمس بالقاهرة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء السوبر المصري المرتقب أمام الأهلي قبل السفر صباح اليوم إلى الإمارات.

كشف مصدر بنادي الزمالك عن موقف محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي من لقاء السوبر المحلي أمام الأهلي.

وأوضح المصدر أن اللاعب كان يعاني من الإصابة برشح في الركبة قبل مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.

وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب من المباراة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي في الفترة الماضية لتجهيزه للقاء السوبر.

وشدد المصدر على أن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق ضم اللاعب لقائمة الزمالك التي ستخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.