خبير: كلمة الرئيس اليوم جسدت واقعا نعيشه وطرحت رؤية استراتيجية للمستقبل

علق محمد صالح هاشم نائب رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ، على حديث الرئيس السيسي اليوم في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي .

وقال محمد صالح هاشم في حواره في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن كلمة الرئيس السيسي كانت أكثر من رائعة وجسدت واقع نعيشه .

وأضاف محمد صالح هاشم:" كلمة الرئيس كانت واقعية وصريحة من القلب لأحداث حدثت في مصر منذ سنوات".

وتابع محمد صالح هاشم:" كلمة الرئيس السيسي بها رؤية استراتيجية نحو المستقبل وتضمنت رسائل اقتصادية واجتماعية خاصة بالوعي والامن القومي ".

وأكمل محمد صالح هاشم:" كلمة الرئيس السيسي أكدت على أن الرئيس يتابع كل كبيرة وصغيرة في الدولة، والرئيس مدرك لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية".