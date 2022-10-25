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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم، الثلاثاء، احتفالية الأوقاف بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

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جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والمحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، ونواب رئيس المدينة، والقيادات التنفيذية والأمنية، ومريدي الدسوقي.
 

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها القارئ لشيخ أحمد عوض أبو فيوض، نقيب قراء كفر الشيخ، والقارئ بالإذاعة والتلفزيون، وأنشودة للطفل عمر عماد، وابتهال للمبتهل أيمن رسمي.
 

وتناول الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ خلال كلمة ألقاها خلال الاحتفالية، مولد العارف بالله الشيخ إبراهيم الدسوقي، أحد أقطاب التصوف الأربعة في العالم الإسلامي، والذي يتم الاحتفال في شهر مارس يُسمى ب "المولد الرجبي"، والثاني في أكتوبر وهو الاحتفال الرسمي بمولده، ووضح خلال كلمته مكانة أولياء الله الصالحين،
 

والعارف بالله إبراهيم الدسوقي، هو إبراهيم بن عبد العزيز أبو المجد ولد عام 653ه، الموافق 1255م، بمدينة دسوق وينسب إليها، ينتهي نسبه من جهة أبيه للإمام الحسين بن على بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت المصطفى- -صلى الله عليه وسلم-    حفظ القرآن الكريم وتفقه على مذهب الإمام الشافعي وعشق الخلوة منذ صغره، وسطع نجمه في العلوم والمعارف وانتشرت طريقته حتى وصل صيته إلى كل أرجاء البلاد، منذ أن ترك الخلوة وتفرغ لتلاميذه.

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وزارة الأوقاف كفر الشيخ احتفال القيادات التنفيذية محافظ كفر الشيخ الإذاعة نقيب قراء كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين مديرية الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف

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