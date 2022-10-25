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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع الحرب بأوكرانيا .. روسيا تخطر واشنطن بإجراء مناورات نووية

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الاثنين، أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة، بمناوراتها النووية السنوية “الرعد”.

وقال المتحدث باسم الدفاع الأمريكية، باتريك رايدر، خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة تلقت إشعارًا رسميًا بشأن إجراء روسيا تدريبها النووي السنوي، مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر هذا الإخطار متوافقًا مع التزامات الشفافية المتفق عليها بين البلدين.

وأضاف رايدر"تلقت الولايات المتحدة إخطارًا، وكما ذكرنا من قبل فإن هذا تدريب سنوي روتيني تجريه روسيا، ومن ثم فإن روسيا بهذا الصدد تفي بالتزاماتها الخاصة بالحد من التسلح والتزاماتها بخصوص الشفافية والإخطار، وهو أمر سنظل نراقبه عن كثب".

وتأتي المناورات النووية الروسية في وقت تتنامى فيه المخاطر من إمكانية استخدام السلاح النووي في أوكرانيا.

بايدن: روسيا سترتكب خطأ فادحا باستخدام السلاح النووي التكتيكي بأوكرانيا

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وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في وقت سابق اليوم من أن روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية، إذا قررت استخدام السلاح النووي التكتيكي في أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرج" الأمريكية ردا على سؤال في هذا الصدد: "لقد قضيت وقتا طويلا أتحدث عن ذلك... روسيا سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا استخدم السلاح النووي التكتيكي".

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