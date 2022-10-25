مش هتصدق.. فستان درة في السعودية يثير الجدل| سعر خرافي

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدةلها خلال تواجدها في السعودية.

خطفت درة الأنظار في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنهمصنوع من القماش الجينز.





درة

سعر فستان درة



حمل فستان درة خلال تواجدها في السعودية توقيع دار الأزياء العالمية fendi، وقد بلغ سعر التصميم ١٥٣٠٨ دولار هونغ كونغ، أي مايقرب من ٤٠ ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

سعر فستان درة

أنتعلت درة حذاء لافت دا كعب عالي باللون البيج، مع كلاتش صغير الحجم واتسم بأنه مزج بين مجموعة من الألوان المبهجة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسان المكياج التي ارتكزتعلى الألوان الترابية الهادئة.