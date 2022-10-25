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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الانتخابات التونسية: 1281 مرشحا للانتخابات التشريعية حتى الآن

صدى البلد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم /الثلاثاء/، أن عدد المتقدمين للانتخابات التشريعية المقبلة، بلغ حتى الآن 1281 مرشحا. 

وذكرت الهيئة - في بيان لها - أن عدد المتقدمين للانتخابات بمختلف الولايات حتى انتهاء موعد قبول الطلبات اليوم بلغ 1281 مرشحا، من بينهم 191 سيدة.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تعديل مواعيد بعض مراحل العملية الانتخابية، حيث قررت إتاحة فترة استثنائية لتحديث بيانات جميع الناخبين، عدا مقدمي طلبات الترشح والمزكين، وذلك ابتداء من يوم الجمعة المقبل وحتى يوم الأحد 20 نوفمبر المقبل، على أن تعلن القوائم النهائية بأسماء الناخبين في موعد لا يتجاوز يوم الخميس 24 نوفمبر.

وأكدت الهيئة استمرارها في تلقي طلبات الترشح للانتخابات حتى يوم الخميس المقبل، والبت في الأسماء المرشحة للانتخابات في موعد أقصاه 2 نوفمبر المقبل، وإعلان قائمة المرشحين يوم الخميس 3 نوفمبر، فيما تعلن عن قائمة المرشحين المقبولين بشكل نهائي بعد البت في الطعون القضائية في 22 نوفمبر.

وأشارت إلى أنه تقرر كذلك انطلاق حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بالخارج في 23 نوفمبر لتنتهي في 13 ديسمبر المقبل.
 

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