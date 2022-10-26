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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمد فريد

الفنان الراحل محمد
الفنان الراحل محمد فريد ونجله أحمد

غيب الموت الفنان التشكيلي القدير محمد فريد، بعد معاناة مع المرض استمرت على مدار الأيام الماضي.

ونشر نجله الفنان التشكيلي أحمد فريد، موعد ومكان صلاة الجنازة على والده الراحل.

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وقال إن صلاة الجنازة على والده ستقام بمسجد جامع "المواساة" أمام كلية الهندسة، والدفن بمقابر المنارة الباب الثاني بعد صلاة الجنازة.

وقال عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "صلاة الجنازه علي والدي الفنان محمد فريد المغفور له بإذن الله بعد صلاة العصر بمسجد جامع المواساه أمام كلية الهندسه .
والدفن بمقابر المناره الباب التاني بعد صلاة الجنازه مباشرتاً  .
إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان قد أعلن خبر وفاته عبر حسابه قبل ساعتين، وكتب: "يا وجع قلبي، مشيت وخدت روحي معاك 
حبيبي و سندي و تؤم روحي في زمة الله
في الجنه و نعيمها يا حبيبي  
“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

صلاة الجنازة معاناة الموت احمد فريد الجنازة

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