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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

عالم المصريات جاك
عالم المصريات جاك جوزيفسون والدكتورة ماجدة صالح

توفي عالم المصريات الأمريكي "جاك جوزيفسون"، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد مسيرة علمية طويلة استطاع خلالها توثيق العديد من الأبحاث عن مصر القديمة.

ونشرت أول بالرينا مصرية الدكتورة ماجدة صالح وأول رئيس لدار الأوبرا الجديدة في مصر، خبر وفاته، عبر صورة تجمعهما ويحملان "مفتاح الحياة" الرمز المصري القديم.

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وعن العالم الراحل جاك جوزيفسون، المحاضر بمعهد الفنون الجميلة جامعة نيويورك، كان قد تخصص في الطقوس والأداء في علم المصريات، وهو عالم مصريات متخصص في تاريخ الفن في مصر القديمة، وباحث مشارك في معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك.

وعن أول بالرينا مصرية د. ماجدة صالح، من مواليد القاهرة، ووالدها الدكتور أحمد عبدالغفار صالح، كبير الزراعيين والتعليميين في مصر القرن الماضي.

وعن سبب سفر د. ماجدة صالح خارج، قالت في تصريحات سابقة لـ “صدى البلد” :"والدتي – رحمها الله - أوضحت لي موقف الباليه بعد حريق دار الأوبرا عام 1971 لعدم وجود مسرح يوازيه، ولكي أستمر في نفس المجال فيكون من خلال الاتجاه الأكاديمي، فوجب الحصول على المؤهلات العليا، ونصحتني بعدم السفر لروسيا لأنني جربت الباليه الكلاسيكي".

وتابعت: “قررت تعلم أمر جديد كاستكشاف آفاق جديدة للباليه بالنسبة إلى مصر وكان مصدر التجديد أمريكا، فقدمت على منحة في أمريكا وتم قبولي وحصلت على الماجستير في عام 1974 من جامعة كاليفورنيا عن «الرقص الشعبي وتطبيقه في الثقافة الأمريكية»، وحصلت على الدكتوراة من جامعة نيويورك عام 1997 عن «تقاليد الرقص الشعبي المصري» باعتباره المصدر الأساسي للإلهام”.

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