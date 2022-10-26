نقابة الأطباء تنعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى بطب قصر العيني

نعت النقابة الأطباء الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى بكلية طب قصر العيني، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

والدكتور رشاد برسوم أستاذ متفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة، ومؤسس مركز قصر العيني لأمراض الكلى والديلزة بجامعة القاهرة، والرئيس الأسبق للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم اللجنة المركزية للبورد القومي المصري.

والراحل مؤلف لفصول في 42 كتابا مرجعيا دوليا و200 بحث عن أمراض الكلى، وحاصل على جائزة النيل والجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما حصل على عدة جوائز دولية أهمها الجائزة الدولية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى، وجائزة روسكو روبنسون للجمعية الدولية لأمراض الكلى".

شغل الدكتور برسوم منصب الرئيس المؤسس للاتحاد الإفريقي لأمرض الكلى والرئيس الأسبق لكل من الجمعيتين المصرية والعربية لأمراض وزرع الكلى، والسكرتير العام الأسبق للجمعية الدولية لأمراض الكلى".