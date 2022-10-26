روجينا تبهر جمهورها بـ إطلالة جديدة لها عبر إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة روچينا، جمهورها بـ عدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور إعجابهم .

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل «كيد الحريم»، والذي شاركت به في رمضان 2022.

وجسّدت روجينا في مسلسل "كيد الحريم" دور "سمية"، وهى أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يؤدي دوره الممثل الكويتي عبد الله الإمام.

ويجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والخليجية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، ومن تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة من الخليج هنادي الكندري، ومحمد الحداد.