عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تاريخ الأندلس.. محاضرة خوان كاستيا ببيت السناري الأحد

محاضرة في بيت السناري
محاضرة في بيت السناري

يستضيف بيت السناري بالقاهرة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، محاضرة يلقيها خوان كاستيا، أستاذ الدراسات العربية والباحث، وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد 30 أكتوبر.

txt

الشعراوي.. محاضرة رموز بلدنا بمكتبة كفر بهيدة بثقافة الدقهلية

txt

محاضرة بالفيديو لـ كولر مع لاعبي الأهلي

تدور المحاضرة حول الأندلس، التي لا تزال مرجعا في تاريخ الثقافة الانسانية، ليس فقط الثقافة العربية والإسلامية ولكن أيضا الثقافة الغربية. وبالإضافة إلي كونها مركزا ومنارة للثقافة الإسلامية الغربية كانت أيضا جسرا بين الثقافات فقد ساهمت في الحفاظ على التراث الغربي الكلاسيكي من خلال ترجمته للعربية وهي الترجمات التي تم نقلها بعد ذلك لللاتينية وللغات الأوربية الحديثة.

يدعونا خوان كاستيا، أستاذ الدراسات العربية والباحث، للغوص في تاريخ الأندلس من خلال النصوص والبقايا الأثرية لهذه الحضارة حتى نتمكن من اكتشاف التراث الملموس للأندلس وهو التراث الذي يتيح لنا، بالاضاقة الي الاطلاع على الماضي، التعرف على جوانب جديدة من تاريخ وثقافة تلك الحضارة ونفاصيل الحياة اليومية والانجازات الثقافية لهذا المجتمع.

وخوان كاستيو أستاذ اللغات السامية. بالاضافة الي التدريس بالجامعة عمل مديرا لمدرسة الدراسات العربية بغرناطة (التابعة للمجلس الأعلى للبحث العلمي) وله العديد من المؤلفات والدراسات عن تاريخ الأندلس ومنها “كان ياما كان الأندلس”، الأندلسيون” و “فهرس النقوش الأثرية لقصر الحمراء”.

بيت السناري الاسكندرية مكتبة الاسكندرية القاهرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دليل براءة مطعم الكشري..هذا الفيديو يكشف تفاصيل ما حدث مع عامل النظافة

بسبب الأمطار.. الحكومة تحسم أمر تعطيل الدراسة غداً 

بيطلب فلوس والاتفاق مع مدير أعماله.. كم تسعيرة ظهور عامل النظافة على الفضائيات؟

أول رد فعل من أشرف بن شرقي بعد أنباء عودته إلى الزمالك.. شاهد

قرار مفاجئ من كولر لـ لاعبي الأهلي بعد الوصول إلى العين

بسبب الطقس السيئ.. حقيقة تعطيل الدراسة غداً في محافظة الجيزة

"خلصت على جوزها وشغلت قرآن".. الساعات الأولى من جريمة السلام ترويها المتهمة

بفرمان من كولر .. 4 نجوم قد يرحلون عن الأهلي |بالأسماء

ترشيحاتنا

هل تستخدم السعودية كامل طاقتها لإنتاج النفط؟.. وزير الطاقة يكشف

رغم اعتزاله.. وليد سليمان يتواجد في مباراة الأهلي والزمالك| تفاصيل

الصبح في مطر خلى بالك وانت نازل الشغل| الأرصاد تحذر سكان القاهرة

بعد رحيله.. من هو الدكتور رشاد برسوم صاحب النيل والتقديرية

تناول هذه العشبة على الريق يحميك من 13 مرضا| مذكورة فى السنة

هل تجوز صلاة الفجر قبل موعدها بدقائق لألحق بالقطار ومواعيد العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحب لا يعرف المستحيل.. شاب 19 عاما يتزوج عجوزا تبلغ 56 سنة بتايلاند

وصفة خارقة تنسف الدهون وتحمي من الأمراض |اعرف مكوناتها

مقطع مؤلم.. قرد يرفض تصديق وفاة مربيه ويحاول إيقاظه بسريلانكا

وفاة عالم المصريات الأمريكي جاك جوزيفسون عن عمر يناهز 92 عامًا

فيديو

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

أخر المستجدات حول واقعة طرد عامل النظافة من محل كشري شهير ..تغطية خاصة

بتهدوا بلدكم.. لماذا انفعل الرئيس السيسي على الهواء خلال المؤتمر الاقتصادي؟ فيديوجراف

المرافعة الأخيرة.. هل تنبأ فريد الديب بوفاته؟ .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

اﻟﻤﺰﻳﺪ