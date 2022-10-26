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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نجاح فريق طبي بمستشفى الأحرار في إنقاذ طالب من شلل عقب تعرضه لطعنة

صدى البلد

تمكن فريق من أطباء مستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق، بقيادة الدكتور عيد فتح الله النجار، استشاري جراحة المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري، وبمساعدة الدكتور درويش أخصائي جراحة المخ والأعصاب، وبإشراف أطباء تخدير الطوارئ وتمريض مستشفى الأحرار، من إنقاذ طالب بمدينة الإبراهيمية أصيب خلال مشاجرة نشبت بينه وبين زميله بطعنة بمنتصف العمود الفقري حيث تم إجراء جراحة دقيقة أنقذته من شلل محقق.

أكد الدكتور عيد النجار أن الطالب والذي يبلغ من العمر 15 عاما وبعد إصابته بطعنة نافذة بالظهر كاد أن يعاني من شلل بالطرف السفلي الأيمن، وذلك نتيجة تعرضه لجرح نافذ بسلاح أبيض مطواة قرن غزال ولكن تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة دقيقة و ناجحة أنقذته من شلل محقق، و لكن سيتأثر الطرف الأيمن ببعض الضعف الذي يمكن علاجه بسهولة وسيتماثل الطالب للشفاء التام وسيكون باستطاعته المشى مرة أخرى .

كان طالب أصيب طالب بطعنة نافذة بالظهر إثر وقوع مشاجرة بينه وبين طالب آخر، بمحيط مدرسة بمركز الإبراهيمية، وتم نقله إلى المستشفى وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

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فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية "عرفة.ع.ج" 15 سنة طالب مقيم بمركز الإبراهيمية، مصابا بطعنة نافذة، بآلة حادة بمنتصف العمود الفقري و تبين حدوث إصابته إثر وقوع مشاجرة بينه وبين زميلة.

تم نقل الطالب إلى مستشفى الإبراهيمية لتلقي العلاج اللازم وتم تحويله إلى مستشفى الأحرار التعليمى بالزقازيق، حيث أجرى الجراحة اللازمة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

الشرقية الرعاية الصحية الزقازيق مستشفى الاحرار مدينة الزقازيق جراحة المخ والأعصاب

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