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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد زواجها .. شاهد إطلالة جيلان علاء في أول ظهور لها

جيلان علاء
جيلان علاء

شاركت الفنانة الشابة جيلان علاء، متابعيها بعض من الصور التى تجمعها بزوجها عز شهوان، وذلك عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك .

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وأعلنت الفنانة جيلان علاء أنها سوف تحل ضيفة جديدة فى برنامج “معكم منى الشاذلي”، برفقة زوجها عز شهوان، في حلقة من المقرر عرضها غدًا الخميس، في تمام التاسعة مساء، على قناة cbc.

وأطلت الفنانة جيلان علاء فى الصور الأولي بعد زواجها بإطلالة بسيطة حيث أرتدت بدلة سوداء وعليها بليزر تركواز ووضعت بعض اللمسات البسيطة من أحمر الشفاء وآيلينر العيون .

واكتملت اطلالتها بترك شعرها الأشقر منسدلا على الأكتاف ، وإكتفت بإرتداء ساعة يد باللون الذهبي وطوق يد وسلسلة وقراط مستدير .

و تتميز جيلان برشاقتها، كما أنها تعتمد على الظهور باطلالات مبهجة و ملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التى تكشف عن جسمها الممشوق.

في سياق أخر، كانت الفنانة جيلان علاء شاركت كواليس مسلسل “الأنسة فرح”.

وتمكن مسلسل “الآنسة فرح” فى موسمه الخامس من الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد بعد طرحه بأيام قليلة عبر منصة شاهد .

جيلان علاء
جيلان علاء
جيلان علاء
جيلان علاء
جيلان علاء
جيلان علاء
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