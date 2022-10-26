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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنت معانا مامشيتش.. أرملة وائل الإبراشي تحتفل بعيد ميلاده

صدى البلد

احتفلت أرملة وائل الابراشي بعيد ميلاده بكلمات مؤثرة ،و نشرت صورة له عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك .

وعلقت قائلة:  دي صورتك لأخر عيد ميلاد ليك قبل رحلة المرض ، زي اليوم دة من سنة كنا حواليك في المستشفى انا وجيلان وماما والدكاترة وطاقم التمريض كنت مبسوط بقرب خروجك وبتستعد ترجع لينا ولحبابيبك وأصحابك وشغلك اليوم دة انت كنت فرحان واتصورنا كلنا مع بعض وكل صورك كانت مليانة سعادة وأمل كبير للرجوع لشغلك 

وتابعت: خلصنا الاحتفال بعيد ميلادك وأول ما وصلنا البيت اتصل بيا طاقم التمريض من المستشفى وقالوا ياريت كل يوم تيجي تعملي عيد ميلاد لإن وائل النهاردة كان عندة طاقة كبيرة وعمل جلسة العلاج الطبيعي كلها بدون أكسجين وكمان دكتورة وسام زودت طلوع سلالم في الجلسة ،شفنا الأمل بيكبر قدام عنينا وصدقنا نجاتك ،انا وجيلان في عيد ميلادك النهاردة وأنت معانا مامشيتش.

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