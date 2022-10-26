وزير الاقتصاد: ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 28 مليار دولار

اكد عبد الله طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي على ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 28 مليار دولار، بالإضافة إلى 300 مليار دولار استثمارات مشتركة بين الدولتين.

جاء خلال الملتقى الاقتصادي خلال مؤتمر مصر الإمارات قلب واحد للاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.

وأكد المري، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تُعد نموذجًا يحتذى في العلاقات العربية والإقليمية، وأن آفاق نمو التعاون والشراكة الاقتصادية بين الدولتين تبدو واعدة في هذا التوقيت.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن العالم ينظُر حاليًا إلى الجمهورية الجديدة المصرية باعتبارها البوابة الواعدة نحو أفريقيا وينظر الى الامارات بوصفها بوابة اسيا ، وتم وضع خريطة طريق عمل واضحة للمستثمرين تتضمن تعزيز الاستدامة نحو التنمية في مصر وأفريقيا، ونعمل حاليًا على فتح آفاق جديدة للمستثمرين.