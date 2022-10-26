لو ابنك مغلبك.. وجبة مشبعة تجعل طفلك ينام 8 ساعات متواصلة

تعانى اغلب الامهات من صعوبة الاطفال للخلود الى النوم و الاستيقاظ اكثر من مرة ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير وفقا لموقعهيلثى، بعض الاطعمة المشبعة التى يمكنك إحضرها لطفلك قبل النوم لتساعده على النوم متواصل على الاقل 8 ساعات متواصلة ، ومن هذه الاطعمة…

1- الشوفان ..

يحتوي على عنصر الميلاتونين، الذي يساعد على الاسترخاء والنعاس.

2-الموز..

الموز في العشاء يساعده على النوم بعمق، نظرًا لاحتوائه على عنصر الماغنسيوم، الذي يساعد على إرخاء العضلات والاسترخاء، ومن ثم الخلود للنوم أسرع، يمكن إضافة الموز إلى الحليب أو الشوفان لطبق غذائي متكامل الفائد

3-البطاطس..

البطاطس المهروسة من الوجبات المشبعة، التي ينصح بها لعشاء الأطفال، فهي تحتوي على فيتامينات والمعادن، التي تساعد على الهضم والاسترخاء،اهرسي البطاطس مع الحليب الدافئ، وقدميها لطفلكِ لوجبة مهدئة ومشبعة قبل النوم.

4-الحليب الدافئ..

كوب متوسط من الحليب الدافئ هو كل ما يحتاجه طفلكِ في المساء لينام بهدوء، إذ يحتوي الحليب على الكالسيوم والتربتوفان، الذي يساعد على الاسترخاء وشعور الطفل بالأمان والسكينة.

5-عسل النحل..

على عكس الشائع، فإن القليل من عسل النحل يمنح طفلكِ نومًا هادئًا، صحيح أن السكريات تحفز الدماغ ونشاط الطفل، لكن قليلًا من الجلوكوز الذي يحتوي عليه عسل النحل الأبيض يساعد على الاسترخاء والنوم بعمق، ويمكن إضافته للحليب أو التوست أو الأعشاب.