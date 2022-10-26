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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوتياروا.. نيوزيلندا تستعد لتغيير اسمها رسميا.. تفاصيل

دولة كبيرة تستعد
دولة كبيرة تستعد لتغيير اسمها رسميا.. تفاصيل

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الأربعاء، أن لجنة اختيار شؤون الماوري النيوزيلندية ستدرس التماسا لتغيير اسم البلاد رسميا إلى “أوتياروا” وتقديم الاقتراح للمناقشة في البرلمان.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب الماوري، ديبي نجاريوا باكر، “70 ألف توقيع في وقت قياسي”.

وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن نجاريوا باكر قالت إنها “متفائلة للغاية” بشأن المرحلة التالية من الالتماس.

على الرغم من أن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن لم تعرب صراحةً عن دعمها للمبادرة ، فقد ورد أنها قالت في أغسطس إنها استخدمت كلا الاسمين كمرادفين.

ونقلت صحيفة “نيوزيلاندا هيرالد” عن أرديرن قولها، “سواء قمنا بتغييرها في القانون أم لا، لا أعتقد أن ذلك يغير حقيقة أن النيوزيلنديين يشيرون بشكل متزايد إلى أوتياروا، وأعتقد أن هذا الانتقال كان موضع ترحيب”.

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وأضافت أنه تم الاعتراف بلغة الماوري على أنها لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة الإنجليزية.

ويشكل الماوري حوالي 15٪ من السكان، إلا أن 3٪ فقط من النيوزيلنديين يمكنهم التحدث بلغة الماوري.

وتعني كلمة أوتياروا “السحابة البيضاء الطويلة”، التي رآها أسلاف الماوري فوق جزر نيوزيلندا، حيث عبروا المحيط في ثمانية قوارب زورق كبيرة منذ حوالي ثمانية قرون.

نيوزيلندا أوتياروا نجاريوا الماوري

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