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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة يقطع الطريق على الأهلي بشأن التعاقد مع حجازي.. تفاصيل

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية عن توصل نادي اتحاد جدة السعودي، إلى اتفاق مع أحمد حجازي، على تمديد عقده لمدة موسمين قادمين.

وينتهي تعاقد أحمد حجازي مع فريق اتحاد جدة السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.

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وقالت صحيفة الرياضية السعودية: “اتَّفقت إدارة نادي الاتحاد مع المصري أحمد حجازي، مدافع النمور، على تجديد عقده موسمين”.

وتابعت: “الطرفين اجتمعا قبل فترة التوقف الجارية، واتَّفقا على كافة بنود العقد بشكل مبدئي، وذلك بعد الأداء الجيد الذي يقدمه حجازي وحمله شارة القيادة”.

واختتمت: “دارة الاتحاد أطلقت خطوة تجديد عقود لاعبيها، وبدأتها بعبد الرحمن العبود، كما اتَّفقت نهائيًّا مع حمدان الشمراني”.

الأهلي وحجازي

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت خلال الأيام القليلة الماضية، عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع حجازي خلال الفترة المقبلة.

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