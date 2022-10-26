تشييع جنازة والد إيمان عز الدين بالتجمع الخامس ظهر غدٍ

أعلنت الإعلامية إيمان عز الدين، عن تشييع جنازة والدها، غدا الخميس 27 أكتوبر، من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.

وكتبت إيمان عز الدين، في منشورها عبر فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إنتقل إلى رحمة الله والدى الغالى الأستاذ/ محمد عز الدين، وسوف تشيع جنازة المغفور له بإذن الله تعالى غدا الخميس الموافق ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس لينتقل بعدها إلى مثواه الأخير فى مدافن القطامية .. لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم».

وفاة والد الإعلامية إيمان عز الدين

أعلنت الإعلامية إيمان عز الدين، منذ قليل، وفاة والدها،عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة.

وكتبت إيمان عز الدين: “انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي، الأستاذ محمد عز الدين.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.