بدور القاسمي تشيد بنجاح الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر

أشادت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، بنجاح «الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر» الذي أطلقه «الاتحاد الدولي للناشرين» بالتعاون مع «دبي العطاء»، المؤسسة الإنسانية العالمية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، والذي قدّم منحاً استثمارية قدرها 800 ألف دولار أميركي، في استمرار الحصول على التعليم، والوصول إلى الكتاب، وإعادة إحياء المكتبات، من أجل مستقبل أفضل للقارة الأفريقية.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الشيخة بدور القاسمي في ندوة «ضوء على أفريقيا»، التي أقيمت خلال فعاليات «معرض فرانكفورت الدولي للكتاب» 2022، بحضور يورغن بوس، الرئيس المدير التنفيذي للمعرض، حيث تضمن برنامج الندوة عدة جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتحدثين من القارة الأفريقية والعالم.

النشر الأفريقي

وركزت جلسات الندوة على التحديات الرئيسة التي تواجهها منظومة النشر الأفريقية مع توجهها نحو التعليم «عن بُعد» خلال انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى استعراض الجهود القائمة للارتقاء بالمكتبات وتعزيز دورها في تثقيف المجتمعات، ومناقشة أهمية النشر الميسَّر للقارة الأفريقية.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يتماشى شعار الدورة الحالية من معرض فرانكفورت: ترجمة، نقل، تحويل: الكلمات تربط العوالم"، مع روح الإلهام الذي تبثه أفريقيا في نفوس العاملين بصناعة الكتاب، والدعم الذي قدمه الصندوق الأفريقي للابتكار في النشر، لمساعدة الناشرين الأفريقيين على ترجمة ونقل ثقافتهم للأجيال القادمة، وتعزيز مستقبل قارتهم».