سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة على السوشيال الميديا| مش هتصدق

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.



تألقت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بإطلالة لافتة، ظهرت مرتدية فستان طويل بأكمام طويلة اتسمت بالريش وتميز التصميم بانه كشف عن ساقيها وباللون البينك الذي لا يحمل اي نشقوشات أو تطريزات.

سعر فستان ياسمين صبري



حمل فستان ياسمين صبري في أحدث ظهور لها توقيعNervi، وقد بلغ سعر التصميم 2327دولار أمريكي أي ما يقرب من 46540 جنيه مصري، مما أثار الجدي بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أكملت ياسمين صبري إطلالتها بحذاء أنيق ذا كعب عالي شفاف، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

سعر فستان ياسمين صبري



أعتمدت ياسمين صبري من الناحية الجمالية على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.