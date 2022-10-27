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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خلال عيد ميلادها…فستان وضع إليسا في مأزق|شاهد

إليسا
إليسا

يصادف 27 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة اللبنانية إليسا والتي أتمت اليوم عامها الـ 50، وعلى الرغم من ذلك لا يظهر عليها علامات التقدم في العمر وتحافظ على شبابها.

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تحرص دائما إليسا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورها سواء بإطلالات كاجوال أو كلاسكيك او فساتين السهرة أيضا.
تعتمد إليسا دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة، وأختيار ما يبرز جمالها و رشاقتها و تحرص على ارتداء التصميمات التي تحمل توقيع دور الأزياء و المصممين العالمين.


ولكن على الرغم من ذلك ظهرت إليسا في إحدى الحفلات الغنائية في جدة ظهرت بفستان مصنوع من القماش الضيق مما كشف عن منطقة البطن وأظهرتها بوزن زائد، ووضعها في مأزق.


حمل فستان إليسا في  حفلها بجدة توقيع مصمم الأزياء العالميElie saab، وقد بلغ سعر التصميم 1725 يورو أي ما يقرب من 36 ألف جنيه مصري.

إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
إليسا
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