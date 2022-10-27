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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتاني مرة.. ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان| مين أحلى

ياسمين صبري و لجين
ياسمين صبري و لجين عمران

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا لها خلال مشاركتها في إحدى المناسبات.

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ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بأنه مزين بالريش، كما اتسم باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.
أكملت ياسمين صبري إطلالتها ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، وأنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي أتسم بأنه شفاف.
ولكن أثارت ياسمين صبري جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب هذا الفستان و اتهمها متابعيها بـ تقليد الفنانة الخليجية لجين عمران.
حيث ظهرت لجين عمران من فترة بنفس الفستان خلال خضوعها لإحدى جلسات التصوير ، مما جعل العديد يتهم ياسمين صبري بالتقليد.
ولم تكن هذه المرة الأولي التي تظره بها ياسمين صبري و لجين عمران بنفس الفستان، فقد ظهرن بالأنثان بفستان من ماركة dolce and gabbana، وبلغ سعره حوالي 40 الف جنية مصري .
 

ياسمين صبري و لجين عمران
ياسمين صبري و لجين عمران
ياسمين صبري و لجين عمران
ياسمين صبري و لجين عمران
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