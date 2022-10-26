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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة في 2023

خط أنابيب غاز
خط أنابيب غاز

قال البنك الدولي الأربعاء إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بنسبة 11 في المئة في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60 في المئة هذا العام في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية رغم أن بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين يمكن أن يتسببا في انخفاض أكبر.

وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو 60 دولارا.

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وأضاف أن صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يوميا بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتحات النفط والغاز الروسية. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر مصحوبا بقيود على خدمات التأمين والشحن.

وقال البنك الدولي إن صعود الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم.

الطاقة البنك الدولي برنت النفط الدولار

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