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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تستخدم السعودية كامل طاقتها لإنتاج النفط؟.. وزير الطاقة يكشف

وزير الطاقة يكشف:هل
وزير الطاقة يكشف:هل تستخدم السعودية كامل طاقتها لإنتاج النفط

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ما سيحدث لو استخدمت السعودية كامل طاقتها لإنتاج النفط .

وخلال كلمة بمبادرة مستقبل الاستثمار، قال وزير الطاقة إنه في عام 2018 كان الطلب في ارتفاع مستمر "ولذلك واصلنا زيادة الإنتاج في السعودية وكان درسا قاسيا تعلمناه".

وأضاف "واصلنا الإنتاج.. ولمن كانوا يتابعون ذلك العام من مجتمع الطاقة يعلمون أنه كلما زادت السعودية إنتاجها.. ترتفع أسعار النفط أكثر فأكثر".

وتابع الوزير السعودي "اسألوا الخبراء..  فقدان الطاقة الإنتاجية له ثمن أقسى بكثير مما يتخيله الناس.. إنها ليست مسألة أرقام بل مسألة نفسية والسوق ستصبح خاضعة لمقاييس مختلفة عندما نتخلص من الطاقة الإنتاجية الفائضة".

وتسائل وزير الطاقة "هل يحبون أن يجربوا؟.. أنا لا أستطيع أن أجرب لأننا جربناها 3 مرات".

وفي ذات السياق، دافع الأمير عبد العزيز بن سلمان عن قرار دول أوبك+، في وقت سابق من الشهر الجاري، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

كما انتقد تحركات الدول المستوردة للنفط، من أجل خفض الأسعار باستخدام مخزوناتها الاستراتيجية.

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وبشأن العلاقات مع واشنطن، أكد وزير الطاقة السعودي أن  بلاده قررت أن تتعامل بـ"نضج" تجاه توتر العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة.

وصرح قائلا "نحن في المملكة العربية السعودية قررنا أن نكون ناضجين.. سنورد النفط لكل من يحتاج منا.. ومن واجبي التحذير من استخدام الاحتياطات الاستراتيجية".

وشدد على أن استخدام احتياطات النفط الاستراتيجية قد يكون مؤلما خلال الأشهر المقبلة. لافتا إلى أن "الجميع يتحدث عن ركود ومن المهم التحوط للأسوأ".

وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن أن صادرات السعودية النفطية تضاعفت إلى أوروبا في سبتمبر الماضي، إلى 950 ألف برميل يوميا.

وأكد أن المملكة هي البلد الأكثر أمنا للنفط وملتزمة بمسؤولياتها، موضحا أن الحل بشأن أزمة الطاقة يجب ألا يأتي من دولة واحدة.

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