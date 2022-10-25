المملكة قررت تكون ناضجة.. وزير الطاقة السعودي يعلق علي الأزمة مع أمريكا

اكد وزير الطاقة السعودي ، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة قادرة على أن تحقق أهدافها بالنتائج المرغوبة، كما تعد الدولة الأكثر أمنا وموثوقية للنفط،

وذكر وزير الطاقة السعودي خلال انطلاق النسخة السادسة من "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، اليوم (الثلاثاء)، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض والذي تقام أعماله على مدار 3 أيام، وذلك بمشاركة مئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي والاستثمار أن الحل بشأن أزمة الطاقة يجب ألا يأتي من دولة واحدة أو مصدر واحد، لافتا إلى أن شركتي "أرامكو السعودية" و"أرامكو للتجارة" يتعاملان مع أوروبا.

وأكد أن المملكة تتعامل مع العديد من الحكومات مع أوروبا لتلبية احتياجاتها من النفط وتقديم التسهيلات لها فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشار إلى أن أرامكو السعودية زودت أوروبا بـ 490 ألف برميل من النفط، كما قامت خلال الشهر الحالي بتزويدها بـ950 ألف برميل، وستكون المملكة في الأشهر المقبلة هي المورد للنفط لكل من يحتاج له.

وأكد أن المملكة قررت أن تكون ناضجة فيما يتعلق بالتوتر الأخير الذي حدث مع الولايات المتحدة عقب قرار أوبك بلس بشأن خفض إنتاج النفط، كاشفا على عزم المملكة إطلاق مبادرتين خلال مشاركتها في قمة المناخ في شرم الشيخ الشهر المقبل.