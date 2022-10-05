وزير الطاقة السعودي: سيكون هناك زيادة في سعر النفط كل شهرين

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن التماسك والتلاحم هما مفتاح نجاح اجتماع أوبك+، مؤكدًا أن المنظمة ستواصل الوفاء بالتزاماتها تجاه أسواق النفط والاقتصاد العالمي.

وقال، خلال المؤتمر الصحفي بختام اجتماع أوبك+، أن أوبك + ستبقى قوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن ما تقوم به المنظمة يعد أساسًا لكل مصدري النفط، بما في ذلك خارج أوبك +، موضحًا أنه تم الاتفاق على تمديد الاتفاق الحالي حتى 2023، وسيتم الاجتماع بشكل دوري، مؤكدًا أنه سيكون هناك زيادة في سعر النفط كل شهرين.

وأبان أن المنظمة لم تمارس سياسة عدائية تجاه أي طرف، كما لم تعرض أسواق الطاقة للخطر، مؤكدًا أن حجم حالة عدم اليقين التي يمر بها السوق غير مسبوقة.