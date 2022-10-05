وزير الطاقة السعودي : إغلاقات الصين أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان علي أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين حيث تبقي أوبك بلس كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي في تصريحات له : مستمرون بالتزاماتنا لتحسين الاقتصاد العالمي، وما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس

وتابع وزير الطاقة السعودي: حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة، والوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية

واردف وزير الطاقة السعودي: لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي، والإغلاقات في الصين أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات الدولية

وأتم وزير الطاقة السعودي: علينا توخي الحذر وبقاءنا صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل