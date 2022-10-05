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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي : إغلاقات الصين أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات

وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان علي أهمية "التصرف المسبق" لمواجهة حالة عدم اليقين حيث تبقي أوبك بلس كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي في تصريحات له : مستمرون بالتزاماتنا لتحسين الاقتصاد العالمي، وما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس

وتابع وزير الطاقة السعودي: حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة، والوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية

واردف وزير الطاقة السعودي: لا نعلم تداعيات سياسات مكافحة التضخم على الطلب العالمي، والإغلاقات في الصين أثرت على الأسواق العالمية وسلاسل الإمدادات الدولية

وأتم وزير الطاقة السعودي: علينا توخي الحذر وبقاءنا صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل

وزير الطاقة السعودي: سوق البترول في حلقة مفرغة بسبب الأكاذيب والعقوبات

وزير الطاقة السعودي: "أوبك بلس" لديها وسائل تمكنها من التعامل مع التحديات

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